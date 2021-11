Zünd ein Licht an im Advent

Kindergottesdienste in der Aichacher Stadtpfarrkirche



Große Freude bei Pastoralreferent Markus Drößler und dem Kindergottesdienstteam. Über 100 Kinder kamen zu den beiden Lichtergottesdiensten am Vorabend des ersten Advents in die Aichacher Stadtpfarrkirche. „Zum Glück haben wir 120 Tüten, gefüllt mit einem Barbarazweig, einer Kerze und Bastelvorschlägen für die Adventssonntage vorbereitet “, so Markus Drößler. Stadtpfarrer Herbert Gugler segnete alle mitgebrachten Adventskränze und lobte die Familien für Ihr Kommen. „Ihr seid ein Licht für diese oft so dunkle Welt“, so Gugler. Die musikalische Gestaltung übernahmen Andrea Spring und Klaus Berger mit klassischen und modernen Adventsliedern, die von den Anwesenden gerne mitgesungen wurden.Ein Video mit den Highlights der Gottesdienste gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.