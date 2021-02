Zeit für die Sinne

Fastenzeit bewusst gestalten

Die Fastenzeit besteht aus 40 Tagen an denen wir gerufen sind, Gott und den Menschen mit allen Sinnen näher zu kommen.Dies betonten Stadtpfarrer Herbert Gugler, Pastoralreferent Michael Schatz und Gemeindeassistentin Franziska Demuth in den Familiengottesdiensten am Aschermittwoch in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Viele Kinder und ihre Eltern kamen, um sich das Aschenkreuz auf den Kopf legen zu lassen. Darüberhinaus bekamen die Kinder einen Bastelbogen für einen Würfel. Dieser soll jeden Tag entscheiden ob mit den Augen, der Nase, dem Mund, den Ohren, den Händen oder den Füßen gefastet wird.Der Gottesdienst kann auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach mitgefeiert werden.