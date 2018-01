Wittelsbacher Ball in Aichach

Wittelsbacher Galaball am 20. Januar 2018 in der TSV Halle Aichach

Am 20. Januar 2018 fand der 2.Wittelsbacher Galaball in der TSV Halle in Aichach statt.Pünktlich um 19 Uhr öffnete die sehr festlich dekorierte TSV - Halle in Aichach die Türen für den " 2. Wittelsbacher Ball".Der Ortsvorsitzende der CSU Aichach Josef Dußmann und die Kreis- und Stadträtin Michaela Böck konnten viele Ehrengäste begrüßen, darunter Landrat Dr. Klaus Metzger, seinen stellvertretenden Landrat Manfred Losinger, der Aichacher 2. Bürgermeister Helmut Beck und viele Stadt-und Kreisräte.Musikalisch sorgte die Partyband Tom Lorenz dafür, daß das Tanzparkett immer gefüllt war.Tolle Vorarbeit leistete das CSU-Ball-Organisationsteam.Es wurde nicht nur getanzt sondern auch eine Tombola angeboten.Es gab dann viele glückliche Tombola-Gewinner. Eine Spende über 2102,50 Euro aus dem Erlös ging an die "Offene Behindertenarbeit" des BRK Kreisverband Aichach-Friedberg, unter der Leitung von Frau Yvonne Laves.Ein besondere Showeinlage boten die Tänzer Nicola Helm aus Aichach und ihr Tanzpartner Falcon Keller aus München. Sie ernteten dafür viel Applaus. Um Mitternacht kam der großartige Auftritt der Paartalia Faschingsgesellschaft. Der große Hofstaat mit Prinz Christoph II. und Prinzessin Andrea zeigte ´sein Showprogramm " Hoamat".Die Ballgäste erlebten auch dieses Jahr einen schönen, unvergessenen Galaball.