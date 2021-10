Wie schön,dass du geboren bist

Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft feiert Geburtstag





Der Kinderchor Chorino unter der Leitung von Gemeindeassistentin Franziska Demuth und Marie Hartung gestaltete den Familiengottesdienst am Erntedanksonntag in der Aichacher Stadtpfarrkirche musikalisch. Unterstützt wurden die jungen Musiker von Kirchenmusikerin Ingrid Plomer (links) am E-Piano.In diesem Gottesdienst feierte der Chor seinen ersten Geburtstag. Mittlerweile besteht die Gruppe aus 25 Mädchen und Buben. Die Proben sind jeweils am Mittwoch um 17:00 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum. Jedes Kind ab der ersten Klasse ist herzlich willkommen. Es gibt kein Vorsingen.