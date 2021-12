Wie in Bethlehem

Kindermetten am Hl.Abend





"Fast wie früher“, freute sich Stadtpfarrer Herbert Gugler über die große Nachfrage zu den Kindermetten am Heiligen Abend.„Um allen die Teilnahme zu ermöglichen, haben wir spontan noch eine vierte Kindermette in Ecknach angeboten. Auch dort waren alle belegbararen Plätze besetzt“, berichtet Pfarrer Gugler.Während in Aichach und Ecknach „klassische“ Kindermetten in der jeweiligen Kirche angeboten wurden, gab es in Oberbernbach etwas ganz besonderes. Ein Krippenspiel mit Engeln, Trompeten und vielem anderen mehr im Garten vor der Kirche. „Ein Erlebnis- so könnte es in Bethlehem gewesen sein“ war von vielen Gottesdienstbesucher zu hören.Highlights gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.