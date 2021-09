Jugendgottesdienst in Aichach

Das Vorbereitungsteam der Aichacher Ministranten befasste sich beim Jugendgottesdienst mit der Frage: „Wer ist der Größte“.Nicht die äußere Größe ist das entscheidende, sondern die inneren, gelebten Werte zählen, meinten die Jugendlichen.Im Anschluss an den Gottesdienst, der musikalisch von „Susi und Markus“ gestaltet wurde, verabschiedete Stadtpfarrer Herbert Gugler Gundula Karg und Annika Nehm , die zehn Jahre lang als Ministrantinnen am Altar dienten und über vier Jahre Jugendgottesdienste gestalteten.Darüber hinaus wurde die neue Pastoralreferentin Julia Winter der Gemeinde vorgestellt. Winter ist 31 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren und lebt mit ihrer Familie in Gersthofen. In der dortigen Pfarreiengemeinschaft absolvierte sie ihre Ausbildungszeit.Julia Winter wird in der Pfarreiengemeinschaft schwerpunktmäßig in der Klinikseelsorge wirken. Ferner übernimmt sie die Erstkommunionvorbereitung und unterstützt das Pastoralteam bei verschiedensten Aufgaben. "Ich freue mich auf meine Zeit in Aichach und darauf Sie kennenzulernen", meinte Winter.Stadtpfarrer Gugler überreichte ihr zum Einstand eine PG-Aichach-Tasche gefüllt mit Messwein, Marienöl, Kugelschreiber und Aufkleber. „ Alles aus der bunten Welt des Aichacher Glaubenslebens“, so Gugler.