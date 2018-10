Weitere Ausstellung von AIC-Creativ anlässlich des 40-jährigen Bestehens

Aichach : Köglturm |

40 Jahre - und alle ziehen an einem Strang



AIC-Creativ präsentiert sich in seinem Jubiläumsjahr mit einer weiteren Ausstellung. Schon die Ausstellung in der Sparkassen-Galerie im Sommer 2018 war sehr erfolgreich und brachte eine positive Resonanz.

Nun zeigen 11 Mitglieder einen Querschnitt ihrer kreativen Arbeiten im Köglturm in Aichach. Die Vernissage findet mit musikalischer Begleitung am Freitag, 12.10.18 um 19 Uhr am Köglturm statt. Anschließend stehen die Aussteller für Gespräche zur Verfügung.

Die Künstlergruppe verspricht ein breit gefächertes Kunstspektrum. Der Köglturm wird von den "Creativlern" bis 21.10.2018 mit ausgesuchten Exponaten bestückt sein. Malerei der verschiedensten Arten, Fotografie sowie filigranes, teilweise

seltenes Kunsthandwerk bespielen den mittelalterlichen Turm auf allen Ebenen. Einladung ergeht an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten:

12.10.18 Vernissage 19.00 Uhr

13.10.18 Museumsnacht von 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr

14.10.18, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

20.10.18, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

21.10.18, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Die Ausstellung endet mit einer Finissage um 17.00 Uhr