Weihnachten in Aichach

So wurden in der Pfarreiengemeinschaft Aichach an Weihnachten verschieden gestaltete Gottesdienste gefeiert.Drei Kindermetten, zwei Christmetten, Weihnachtsgottesdienste musikalisch klassisch mit der Stille-Nacht-Messe und modern mit Weihnachtsgospelnergaben z.B. in der Stadtpfarrkirche ein Gottesdienstprogramm für jedermann.In seiner Weihnachtspredigt wünschte Stadtpfarrer Herbert Gugler allen die Erfahrung von Gott, und auch von den Mitmenschen ernst genommen zu werden.Weitere Bilder und Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.