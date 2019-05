Vortrag über Kaiserin Elisabeth und ihr poetisches Tagebuch

Dr. Dirk Heißerer wird sich am Dienstag, 4. Juni, im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach in seinem Vortrag „Was Heinrich Heine ihr eingeflüstert hat“ mit Kaiserin Elisabeth und ihrem poetischen Tagebuch beschäftigen. Der Vortrag im Rahmen der vhs-Reihe "Literatur im Sisi-Schloss" beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 17 € (ohne Ausstellungsbesichtigung). Es ist eine Anmeldung bei der vhs Aichach-Friedberg unter Telefon 08251/8737-0 oder unter www.vhs-aichach-friedberg.de erforderlich (Kursnummer R00008B).