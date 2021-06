Voll Freude

Familiengottesdienst in Oberbernbach

Zum Patroziniumsfest der alten Kirche „St. Johannes der Täufer„ fand in der Geburt-Christi-Kirche in Oberbernbach ein Familiengottesdienst statt. Die inhaltliche Gestaltung übernahm das Familiengottesdienstteam unter der Leitung von Gudrun Fendt. Melanie Brzenskott berichtete unterstützt von Tabea Spring in der Predigt, worüber sie sich in der letzten Zeit trotz aller Einschränkungen freuen konnte.(Kommunion) Kinder trugen Fürbitten vor.Musikalisch wurde der Gottesdienst mit neuen geistlichen Liedern umrahmt vom Frauenchor unter der Leitung von Irmengard Storr sowie von Simon Weiss (Trompete) und Andrea Spring (Gitarre).Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich bei allen Beteiligten für die Gestaltung dieses fröhlichen Gottesdienstes und lud die Kinder ein, sich bei den Ministranten oder im Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft „Chorino“ zu engagieren.