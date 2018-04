Traum und Zeit Ausstellung

In der Ausstell ung„Traum und Zeit“im Sisi Schloss Aichach Unterwittelsbach

werden am 7.4.2018 und 8.4.2018 erstklassige und auß ergewöhliche Werke aus den Bereichen dersurrealen Malerei und der Airbrushkunst ausgestellt.





Für Liebhaber der darstellenden Künste bietet das Wochende vom 7.April bis 8.April 2018ein ganz besonderes Highlight:

In den historischen Räumen des Sisi-Schlosses Aichach-Unterwittelsbach werden Arbeiten von international erfolgreichen Künstlern aus Deutschland, Österreich und der Slowakeigezeigt, die alle eines gemeinsam haben…

sie arbeiten sehr professionell, genau und detailverliebt.

Den Besucher erwartet eine Ausstellung, die sowohl von der Qualität der Arbeiten als auch von den Ideen der Künstler her sprachlos machen und beeindrucken wird.

Als zusätzliches „Zuckerl“ werdendie Naturgeister,also die Elfen, Faune und Feen

von Uschi Eschbachs Bodypaintern dashistorische Schloß bevölkern und für ein ganz besonderes zauberhaftes Ambiente sorgen!



Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich verzaubern von diesem aussergewöhnlichen Event!



Vernissage Samstag der 7.4.2018 um 14°°



Öffnungszeiten:



Samstag der 7.4.2018 von 14°°-20°°



Sonntag der 8.4.2018 von 11°°-18°°





Eintritt 2€



Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren frei



Die Eintrittsgelder gehen zugunsten der „Sonderpädagogischen Tagesstätte Buntes Lernen“ der Lebenshilfe Aichach-Friedberg.