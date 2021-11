Nacht des Lichts bewegt die Menschen in Aichach



Ein starkes Zeichen für Jesus, das Licht der Welt, setzten die Aichacher am Vorabend vor Allerheiligen. 450 Menschen allen Alters feierten Christus in der „Nacht des Lichts“ als Hoffnungsträger für die Welt. Stadtpfarrer Herbert Gugler zeigte sich angesichts eines solchen Zuspruchs überwältigt: „Einfach nur großartig. Die Beteiligung so vieler zeigt, dass die Botschaft von Jesus auch heute die Menschen bewegt. Die Kirche lebt“.Zu Beginn dieses besonderen Gottesdienstes zeigten Kinder auf dem Schlossplatz einen Lichtertanz, eine 200 m lange Prozession zog anschließend singend und betend über den Stadtplatz zum alten Friedhof. Dort fand die Feier ihren emotionalen Höhepunkt: Das Totengedenken mit dem Lied: You‘ll never walk alone.„Christus geht alle Wege mit. Christus ist auch heute mitten unter uns gegenwärtig. Danke für dieses Bekenntnis.“ Mit diesen Worten beschloss Stadtpfarrer Gugler eine stimmungsvolle Feier.Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.