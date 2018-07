Stadtfest in Aichach: Wellküren kommen zum Kabarettfrühschoppen

Mit einem Kabarettfrühshoppen am Oberen Stadtplatz klingt am Sonntag, 5. August, das 45. Aichacher Stadtfest aus: Von 10 bis 12 Uhr geben die „Wellküren“ ihr Programm „Abendlandler“ zum Besten. Und auch am Oberen Tor beim Boandlbräu gibt es ab 10 Uhr Blasmusik zum Weißwurst-Frühschoppen.

Die Wellküren, Gründerinnen der STUGIDA- Bewegung (Stubenmusik gegen die Idiotisierung des Abendlandes), verteidigen und feiern in ihrem Programm das freie Abendland und den Abend an sich. Alles echt, kein Fake dabei! Und sogar ein Morgenlandler ist drin. Sie blasen den Leitkultur-Marsch, spielen Mozarts A-Dur Klaviersonate in G-Dur auf Hackbrett, Harfe und Gitarre, haben extra Bass-Ukulele gelernt für ihre Nina-Simone-Hommage „Mei Oida, der schaut auf mi“ im Stubenmusik- Format. Mit einer Tarantella vertreiben sie Hermes, UPS und DHL aus ihrem Heimatort Oberschweinbach und ihr „Monilog“ fordert eindringlich „I wui endlich mei Ruah!“ von der monotonen Beschallung aus den Talkshow- und Facebook-Blasen.Abendlandler ist besonders geeignet für Menschen, die den Humor nicht verlieren. Es ist das 14. Programm des Volxmusik-Trios: glockenklarer bayerischer Dreigesang, der zuweilen wie die Biermösl Blosn klingt – eine Oktave höher, aber kein Gramm weniger politisch. Nach über 30 Jahren auf der Bühne sind die drei Schwestern darin wahre Expertinnen geworden.Am Abend zuvor verwandelt sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten. Auf mehreren Bühnen gibt es Live-Musik und Open-Air-Disco. Rund 60 Vereine und Gastronomen verwöhnen die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten und allerlei Getränken. Und am Tandlmarkt erwartet die Kleinen wieder ein buntes Kinderprogramm.Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei, auch für den Kabarettfrühschoppen mit den Wellküren!