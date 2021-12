Sparkasse seit 70 Jahren Mitglied der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg

Die Verkehrswacht Aichach wurde im Jahr 1951 gegründet und widmet sich seit nunmehr 70 Jahren sehr engagiert mit unterschiedlichen und einer großen Bandbreite an Aktionen, die der Verkehrssicherheit dienen. 214 Mitglieder zählt die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg im Jubiläumsjahr 2021. Seit 70 Jahren zählt die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, bis zum Jahre 2013 noch als Stadtsparkasse Aichach, zu den Mitgliedern und Unterstützern der Verkehrswacht. „Wir sind natürlich sehr stolz, das Mitglied Sparkasse auszeichnen zu dürfen, das dem Verein schon so viele Jahrzehnte die Treue hält“, freuten sich die beiden KVW-Vorsitzenden Helmut Beck und Manfred Losinger, zugleich Stellvertreter des Landrats, die diese Auszeichnung vornahmen. Eine Mitgliedschaft über einen so langen Zeitraum ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich“, so Beck und überreichte zusammen mit Manfred Losinger eine Urkunde als Dank und Anerkennung für diese besondere Mitgliedschaft. „Wir wollen, dass die Region lebens- und liebenswert bleibt und unterstützen mit Spenden- und Sponsoringmaßnahmen natürlich auch Vereine“, so Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek, bei der Urkundenübergabe. Die rührige Kreisverkehrswacht ist der Beweis, so Birgit Cischek, dass die Sparkasse schon viele Jahrzehnte Vereinen unterstützend und fördernd zur Seite steht und dies auch weiterhin tun wird.