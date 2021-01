Segen is coming

Sternsingen in AichachIn den Messfeiern und in Segensgottesdiensten an den Nachmittagen des 5.und 6. Januars waren in diesem Jahr die Sternsinger in der Aichacher Stadtpfarrkirche zu erleben. Zahlreiche Gläubige nutzten die Gelegenheiten, um sich von den Kindern und Jugendlichen den Segen Gottes zusprechen zu lassen. Denn, so Stadtpfarrer Herbert Gugler, jeder Christ ist berufen, ein Segnender zu sein.Diakon Richard Reißner segnete in den Sternsingergottesdiensten Weihrauch,Kreide, Wasser und bedankte sich bei den Ministranten sowie bei allen Spenderinnen und Spendern.