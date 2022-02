Kinder-Faschingsgottesdienst



Zahlreiche Kinder und ihre Familienangehörigen kamen zum Faschingskindergottesdienst am Faschings-Samstagnachmittag in die Stadtpfarrkirche. Stadtpfarrer Herbert Gugler begrüßte die Mitfeiernden und erklärte, dass in diesem Gottesdienst „Raum für Gefühle“ ist. Dazu gehören die Angst angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklung, aber auch die kraftspendende Freude aus dem Glauben. Passend dazu hatte Pastoralreferentin Julia Winter zahlreiche Emojis vorbereitet, die von den Kindern, verbunden mit einer Bitte, zum Altar gebracht wurden.Zum Abschluss des Gottesdienstes, den das Kleinkindergottesdienstteam vorbereitet hatte, zeigte die Kindergarde der Paartalia einen Tanz.Weitere Bilder gibt es auf dem Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.