Petrus – einer von uns

Agapefeier der Jugend am Gründonnerstag

Die Gestalt des Petrus stand im Mittelpunkt der Agapefeier der Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Messfeier am Gründonnerstag. Am Lagerfeuer im Pfarrhausgarten wurde das Geschehen von damals in Jerusalem durch Bilder, Musik und Texte erlebbar gemacht. „Petrus mit seinen Unsicherheiten, aber auch mit seiner zupackenden Art ist durchaus ein Vorbild für uns“, meinte Pastoralreferent Markus Drößler, der mit Gemeindeassistentin Franziska Demuth den Abend vorbereitet hatte. Mit einer Nachtwache im Gebet in der dunklen Stadtpfarrkirche klang eine eindrucksvolle Feier aus.