Perlen der Ostsee und Schloss Trauttmansdorff

Perlen der Ostsee und Schloss Trautmannsdorf

Georg Schmid aus Aichach referiert am Donnerstag, 24.1.19 um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann zum Themen „Perlen der Ostsee“. Von dort macht er einen großen Sprung in den Süden, nach „Schloss Trauttmansdorff“.

Seine spannende Reise führte ihn von München nach Stockholm wo er sich einer Stadtführung anschloss. Mit der Fähre ging es weiter nach St. Petersburg. Viele Sehenswürdigkeiten warteten, wollten bestaunt und natürlich auch mit der Kamera eingefangen werden. Die nächste Station Schmid‘s war Helsinki, hier lohnt sich in jedem Fall ein Besuch. Ein weiterer Anlaufpunkt war die Hauptstadt Estlands, Tallinn, wo Georg Schmid ebenfalls viele gute Motive fand.

Im Gegensatz hierzu ist Schloss Trauttmansdorff, eine einzigartige Erlebniswelt. Das Schloss liegt mitten im botanischen Garten der Stadt Meran. Beeindruckende Perspektiven auf exotische Gartenlandschaften mit 90 Themengärten und atemberaubende Ausblicke.

Es ergeht Einladung an alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist frei.