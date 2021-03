Palmsonntag mal anders

Palm-Feiern für die ganze Familie

Mit fröhlichen Kinder-und Familiengottesdiensten in Aichacher Stadtpfarrkirche begann am Vorabend des Palmsonntags die heilige Woche.120 Kinder und ihre Eltern kamen mit Palmbuschen und zum Teil auch mit Stoffeseln, um an den Einzug Jesu nach Jerusalem zu erinnern.Stadtpfarrer Herbert Gugler und Gemeindeassistentin Franziska Demuth erklärten den Kindern die Bedeutung des Esels und der grüne Zweige. Die musikalische Gestaltung übernahmen Martin und Christian Euba mit neuen geistlichen Liedern.