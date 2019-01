Paartalia Opening-Party am 30. Dezember 2018

m 30. Dezember 2018 war die Premiere des gesamten neuen Showprogramms der Paartalia Aichach für die Faschingssaison 2018 / 2019 in der TSV Halle.

Bei der Opening-Party in der Aichacher TSV-Halle präsentierte die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia ihr gesamtes neues Show-Programm unter dem Titel „Magic".Paartalia Präsidentin Petra Hannak begrüße die Partygäste und stellte gleich Peter Niesel vor, der für das Präsidentamt kandidieren wird.Zeremonienmeister Mattias Bodensteiner und Präsidentin Petra Hannak werden ihre Posten abgeben.Der Abend wurde mit Kindergarde, Teeniegarde und Jugendgarde und Jungsgarde eröffnet. Lustige Wichtel mit bunte Zipfelmützen, Elfen und Hexentanzten fröhlich und verwandelten die Bühne in einen Paartalia Zauberwald. Die .Hofmarschälle Tamara Stolz als Hexe und Fabian Schmaus als Troll machten sich auch mit Maria auf dem Weg, um das gestohlene Licht wieder zu finden.Die Trainerinnen für 43 Jugendliche und Kinder, Lena Kratzer, Verena und Martina Wünsch, Tanja Demmelmeier, Sandra Wolf Veronika Tyroller und Pia Hannak haben tolle Arbeit geleistet. Lena Kratzer war für die Gesamtkonzeption verantwortlich.Nach der Pause kam die Prinzengarde mit ihrem Gardemarsch auf die Bühne, gefolgt vom Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anne und Seine Tollität Prinz Henry I. mit dem Prinzenwalzer.Im Showteil die Prinzengarde, tanzen magische Wesen in eine Zauberwald. Feenprinzessin Anna wird entführt! In der magischen Welt Paartaliens voller Zauberer und Feen versuchen Magier Stefano und Prinz Henry I. das Böse zu stoppen und die Prinzessin zu befreien.Für die Gesamtchoreografie des Hofstaates waren Claudia und Andrea Breitsameter verantwortlich.Im Laufe des Abend wurden zahlreiche Faschingsorden der Paartalia verliehen.Am Anschluss startete die Opening-Party mit DJ Heiner.