Jugendgottesdienst in Aichach



Zum Thema „Ostern verwandelt“ gestalteten die Aichacher Ministranten zusammen mit Kirchenmusikerin Ingrid Plomer und Sängerinnen und Sänger der Stadtpfarrei einen österlichen Jugendgottesdienst in Stadtpfarrkirche. Tim Hufsky, Annika Nehm,Mesner Martin Ruhland und Gemeindeassistentin Franziska Demuth erzählten in der Predigt, wie sie Veränderungen im Leben als etwas Positives erfahren haben. Zur Melodie „Wind of Change“ lud Stadtpfarrer Herbert Gugler die zahlreich anwesenden Gläubigen ein, darüber nachzudenken, für welche Veränderungen in ihrem Leben sie Gott danken möchten.