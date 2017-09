Aichach : Schloss Blumenthal |

Liebe Freunde der offenen Bühne in Blumenthal!



Am Samstag, den 30.09.2017 findet die ERSTE OFFENE BÜHNE in Blumenthal nach der Sommerpause statt!

Musik, Comedy, Varieté, Kabarett und ZAUBEREI sind dieses Mal in einem schönen abwechslungsreichen Programm geboten.

Zwischendurch wie immer das Neueste und Absurdeste aus der Kategorie: Geld regiert die Welt!



Also, bis in zwei Wochen und nun erst einmal ein schönes Wochenende! Liebe Grüße



Gregor