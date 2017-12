Erwin Wimmer, mittlerweile bekannt für seine Bildervorträge, mit viel eingebetteten Videosequenzen, zeigt für den Fotoclub Aichach am Donnerstag, 07.12.2017 um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach viele ausdrucksstarke Sehenswürdigkeiten von seiner Studienreise nach Norwegen.

In Kiel beginnt die wunderbare Reise, so Wimmer. Das erste Ziel in Oslo sind das Opernhaus, die Festung Akershus sowie der einzigartige Gustav-Vigeland-Park mehr als 200 Skulpturen aus Bronze, Granit und Schmiedeeisen. Von Orten wie Lillehammer, Ringebu und Romsdalen wie auch die 1220 erbaute Stabkirche in Ringebu hat Wimmer Aufnahmen mitgebracht. Trolligsten, so nennt sich die Straße nach Geiranger, ein Meisterwerk der Ingenieurkunst, musste umfahren werden um zu dem größten europäischen Festlandgletscher Jostedalbreen zu gelangen. Durch den längsten Tunnel der Welt mit 24,5 km geht es weiter nach Steindalfossen zur größten Hochebene Europas Hardangervidda wo es im Sommer höchstens +8°C sind und im Winter ca -40°C.

Einladung ergeht an alle Mitglieder und Interessierte, der Eintritt ist frei