Donnerstag, 11.10.2018 um 19.00 Uhr

Im Gasthaus Gutmann in Ecknach

Bildervortrag Thema: „Nepal 2“

Referent: Edwin Peschke





Endlich ist es soweit... Nachdem die Nachfrage zum Thema “Nepal“ sehr groß war konnten wir Edwin Peschke für die Fortsetzung „Nepal – Teil 2“ gewinnen. Er wird am Donnerstag, 11.10.2018 um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach Bilder seiner Reise zeigen. Der 2. Teil seiner Nepal-Motorradtour führte ihn vom Chitwan Nationalpark, im südlichen südlichen Tarai gelegen, nach Lumbini nahe der indischen Grenze. Lumbini gilt als Geburtsort Buddhas. Auf engstem Raum kann man dort Dutzende reich verzierter BuddhaTempel bewundern. Weiter auf der ehemaligen Seidenstraße geht die Reise weiter in die uralte Handelsstadt Butwal, von dort weiter nach Pokhara, am Fuße des Annapurna Gebirges. Die Tour zum markanten Fishtail-Mountain unternahm Peschke mit einem Ultra-Leichtflug. Zurück ging es entlang des Trisulli-Rivers, über Bandipur wieder nach Kathmandu. Nach einem abschließenden Rundflug über den den Mount Everest endete die Reise mit dem Rückflug nach Frankfurt. Freuen wir uns auf einen interessanten Vortrag. Einladung ergeht hiermit an alle Mitglieder und Interessierte! 



Fotos: Edwin Peschke