Namibia - ehemalige deutsche Kolonie

Amzeigtim, einen Film über Namibia. Die ehemalige deutsche Kolonie ist mittlerweile ein politisch stabiles, demokratisches Land im Süden Afrikas. Im Film sind die landschaftlich wunderschönen und interessanten Wüstenregionen zu sehen. Unter anderem können dort die höchsten Dünen der Welt in unwahrscheinlicher Farbenpracht bestaunt werden.Im Norden findet man dagegen Buschland mit großen Wildpopulationen. Eine hervorragende Gelegenheit die vielfältig vorhandenen Wildtiere zu beobachten. Sehenswert sind auch die gepflegten Städte Windhuk und Swakopmund mit wunderschönen Gebäuden aus der Kolonialzeit.Einerseits sind im Film atemberaubende Aufnahmen von Landschaft und Tierwelt zu sehen. Andererseits werden aber auch die Schattenseiten, z.B. die Slums an den Stadträndern gezeigt.Einladung ergeht an alle Interessierten!Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.