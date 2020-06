Nach der Coronapause nun wieder fröhliches Musizieren auf der Tischharfe in Gruppen

Aichach : Steubschule |

Tischharfengruppe der städtischen Musikschule Aichach freut sich auf neue Mitspieler!

Nach einer langen Pause wegen der Corona Pandemie dürfen sich die Tischharfengruppen nun seit Juni 2020 wieder zum Gruppenunterricht treffen, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen.Das Erlernen der Tischharfe ist sehr einfach. Nach einer kurzen "Zupf" - Anleitung kann man sofort Lieder spielen ohne viel Üben. Das ist auf keinem anderen Instrument so einfach. Deshalb eignet sich die Tischharfe (auch Veeh- Harfe oder Zauberharfe) sehr gut für Erwachsene, die ohne Notenkenntnisse gerne in einer Gruppe musizieren möchten.Besonders in einer Gruppe klingt dieses obertonreiche Instrument wunderschön und wirkt wohltuend und entspannend auf Spieler und Zuhörer.Unsere Anfängergruppe trifft sich jedenSie sind herzlich eingeladen, unverbindlich zu kommen, zuzuhören und das Instrument auszuprobieren.Dorothée Fröller, Tel. 08251- 8961694Email: info@dreammusik.de