Museumsnacht in Aichach mit Programm für die ganze Familie

Bunte Lichtinstallationen setzen am Samstag, 9. Oktober, Aichachs Museen und Sehenswürdigkeiten in Szene. Wie im vergangenen Jahr geht es aber bereits am Nachmittag los, unter anderem werden wieder zahlreiche Führungen angeboten. Nachts erleben die Besucher sehenswerte Ausstellungen, genießen ein tolles Rahmenprogramm und können bei einer Museums-Rallye mitmachen.

Die Aichacher Museumsnacht stellt Kunst, Kultur und Geschichte der Stadt Aichach in den Mittelpunkt. Nach 18 Uhr gibt es in allen Ausstellungen und Museen freien Eintritt. Dann können Sie unter anderem im Sisi-Schloss zwei faszinierenden Habsburgerinnen – Elisabeth und Maria Theresia – nachspüren oder im FeuerHaus Aichachs Werdegang von einer Wittelsbacher Gründerstadt zur Smart City folgen. Bunte Lichtprojektionen an die Außenwände der Museen schaffen dabei eine außergewöhnliche Atmosphäre und bieten eine Fotokulisse, die es so nur einmal im Jahr zu sehen gibt.Um die erwarteten Besucherströme räumlich und zeitlich zu verteilen, beginnt die Museumsnacht wie im vergangenen Jahr bereits um 15 Uhr mit verschiedenen Stadtführungen für die ganze Familie. Am Burgplatz Oberwittelsbach und im Grubet gibt es ebenfalls schon ab 15 Uhr spannende Einblicke von Fachleuten.Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher wieder von Station zu Station. An mehreren Standorten gibt es heiße und kalte Getränke sowie etwas zum Essen.Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251/902-0.