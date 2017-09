Münchner Bücherschau junior Herbst 2017

Aichach : Stadtbücherei Aichach |

Fahrt mit uns zur Münchner Bücherschau Junior! Ein bequemer Reisebus bringt uns zum Münchner Gasteig. Dort könnt ihr in aller Ruhe in den neuen Kinder- und Jugendbüchern stöbern und Autoren treffen. Ihr kommt in Begleitung von Erwachsenen? Auch für sie hält die Bücherschau tolle Neuheiten bereit!

Fahrpreis: € 12.00, Fahrkartenverkauf nur in der Stadtbücherei Aichach während der Öffnungszeiten bis 8. 11. 2017.

Abfahrt in Aichach: 10.00 Uhr ab Stadtbücherei Aichach, Schulstr. 8,

Rückfahrt ab Gasteig: 16.30 Uhr. Die Fahrt wird von Mitarbeitern der Bücherei begleitet.