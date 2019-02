Mobiles Theater "pohyb´s und konsorten": DER KLEINE ERDVOGEL

Aichach : Pfarrzentrum "Haus St. Michael" |

 Kindertheater nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Oliver Scherz und Eva Muggenthaler aus dem Verlag Beltz & Gelberg - URAUFFÜHRUNG. "Ich will fliegen", sagt der Maulwurf, der so klein ist wie ein Eichenblatt. Aber - Maulwürfe leben unter der Erde. Stimmt! Und wie jeder weiß: Maulwürfe fliegen nicht. Und das ist es auch, was die Mutter sagt. Aber die Sehnsucht des kleinen Maulwurfs ist so groß, dass er beschließt, ein "Erdvogel" zu werden.

Ob das gelingt, erzählt diese poetische und zugleich witzige Geschichte über Sehnsucht, Träume, eigene Ziele und die Kraft der Fantasie.

Für Kinder ab 3 Jahren



Beginn: 14.30 Uhr/Einlass: 14.00 Uhr/Dauer: ca. 45 Minuten



Karten im Vorverkauf:     € 6,00    

Karten an der Nachmittagskasse:  € 7,00



Vorverkaufsstellen: 

Stadtbücherei Aichach (während der Öffnungszeiten)

Buchhandlung Rupprecht, Stadtplatz 38

: