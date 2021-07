Mitgliederausstellung 2021 des Kunstverein Aichach

Kunstverein Aichach e.V,Im Jahre 2019 konnte die Ausstellung wegen des Sisi-Schoß Umbaus nicht realisiert werden, Im 2020 dann kam die Pandemie und die Ausstellung wurde abgesagt. Um so freundlicher, dass dieses Mal mit vorgeschriebenen Maßnahmen wie Mundschutz und Sicherheitsabstand eine sehenswerte Ausstellung von über 50 Kunstschaffenden gezeigt werden konnte.Die Ausstellung wurde den Vorsitzendem des Kunstverein Aichach Werner Plökl und Bürgermeister Klaus Habermann eröffnet.Um die Einhaltung der maximalen Personenzahl zu gewährleisten, wurde die Ausstellung in 2 Teilen organisiert. Der Teil 1 ist vom 4.07. 2021 bis 25.08.2021 und der 2. Teil vom 1.08.2021 bis 22.08.2021 jeweils Samstags und Sonntags ab 14 bis 18 Uhr, sowie auf Anfrage im SanDepot in Aichach, Donauwörther Straße 36 zu besichtigen..