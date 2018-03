Meine Insel in Schwarz-Weiß

Franz Achter war schon früher zu Analogzeiten ein begnadeter SW-Fotograf und wollte sich genau dieser Herausforderung jetzt auch im digitalen Bereich stellen. Südlich von Sylt liegt die wunderbare Insel Föhr, im Wattenmeer, die ihm für seine Zwecke geeignet erschien. Um die Motive auch gleich mit einem „SW-Auge“ zu sehen war die Kamera im entsprechenden Modus eingestellt, diverse Filter, speziell für die SW-Fotografie, verfeinerten einige Experimente so dass wundervolle Effekte entstanden sind.

Freuen Sie sich auf einen interessanten Bildervortrag am Donnerstag, 29.3.2018 um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach. Einladung ergeht an alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist frei.