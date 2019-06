Aichach : Gasthaus Gutmann |

Der Fotoclub Aichach bietet am Donnerstag den 27.6.2019 um 19:00 Uhr einen Bildervortrag zum Thema "Masurische Seenplatte" an. Referent ist Christoph Schmidt, Augsburg. Die Masurische Seenplatte bildet das Herzstück der Masuren, einer Region des ehemaligen Ostpreußens. Seen, Fluss- und Sumpflandschaften - romantische Kanäle sowie auch riesige Wälder bilden ein unglaublich interessantes und facettenreiches Naturparadies welches bisher weitgehend vom Massentourismus verschont geblieben ist.

Hierzu wird es von Bruno Röske im Herbst 2019 eine Fortsetzung mit kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten "Auf Spurensuche im ehemaligen Ostpreußen" geben.

Es ergeht Einladung an alle Mitglieder und Interessierte. Der Eintritt ist frei.