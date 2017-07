"Magisches Baumhaus"-Event in Aichach

Aichach : Pfarrzentrum "Haus St. Michael", Schulstr. 8 |

Am Montag, 17. Juli 2017 beginnt der Vorverkauf für eine außergewöhnliche Party.

Der Schauspieler Stephan Bach ist mit dem "Magischen Baumhaus"-Event zu Gast in Aichach im Pfarrzentrum St. Michael. Er entführt seine jungen Zuhörer in die spannendsten Abenteuer der deutschlandweit bekannten Kinderbuch-Reihe. Stephan Bach inszeniert die beliebtesten Geschichten als mitreißende und mit Überraschungen gespickte szenische Lesung. Der Schauspieler ist eine "Rampensau" und sein Programm ist bestens geeignet, die Fantasie der Kinder zu beflügeln. Sehr gerne können sich die Kinder verkleiden - z. B. als Piraten, Elfen oder Ritter-, um richtig in die Atmosphäre der Geschichten einzutauchen. Karten zu € 3.50 gibt es nur im Vorverkauf bei:

Stadtbücherei Aichach, Schulstr. 8, während der Öffnungszeiten

Mayer Buch und Schreibwaren und Buchhandlung Rupprecht (beide am Stadtplatz)

Beginn: 14.00 Uhr Einlass: 13.30

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahre geeignet.