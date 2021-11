Jugendgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche





Lichtblicke in eine oftmals dunkle Zeit gab es beim Jugendgottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche:Musikalisch von Stephan Dorn und Arnold Fritscher mit besinnlichen Balladen wie „Amazing Grace“ oder „Nearer My God to Thee“.Inhaltlich vom pastoralen Team Franziska Demuth, Markus Drößler und Stadtpfarrer Herbert Gugler sowie von Fidelius Plobner als Vertreter der Ministranten. Diese erzählten von Momenten, Menschen und Hobbys, die es hell in ihrem Leben werden lassen.Der lang anhaltende Applaus der zahlreichen Gottesdienstbesucher zeigte: Kirche kann mit verständlichen Worten und berührender Musik Lichtbringerin sein.