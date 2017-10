Erich Hoffmann (Husch) hält am Donnerstag 26.10.2017 um 19 Uhr einen Bildervortrag zum Thema "Landschaftspark Dennenlohe". Der Eintritt ist frei.



Das 1734 erbaute Barokschloss Dennenlohe wurde 1825 von Graf Friedrich Albert zu Pappenheim an Johann Gottlieb Freiherr von Süsskind verkauft. Mit Robert Freiherr von Süsskind residiert seit 1978 die 7. Generation auf dem Schloss.

Das Schloss wird vom größten Rhododendronpark Süddeutschlands und einem 25 Hektar großen Landschaftsgarten umgeben. Es finden jedes Jahr Konzerte und Führungen im Privatgarten statt. Von Süsskind ist gelernter Gärtner und die Liebe zur Natur ist überall im Landschaftspark zu spüren. Auf dem Platnersberg sind ca. 10.000 Rosen gepflanzt. Tümpel. und Seen, verschlungene Wege und immer wieder neue Aussichtspunkte machen neugierig, welche Pflanzen noch entdeckt werden können. Manchmal muss man schon genau hinsehen, um nicht zum Beispiel an Sonnentau und Venusfliegenfalle vorbei zu laufen.

Ein Spaziergang durch den Landschaftspark ist für jeden Naturliebhaber Erholung pur.



Text und Foto: Husch