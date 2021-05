Kultur für alle mit dem Aichacher Kulturticket 2021

Alle Museen mit einem Ticket – dieses Konzept wird in vielen größeren Städte seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Heuer gibt es dieses Angebot auch in Aichach. „Wir möchten gerade angesichts der massiven Einschränkungen durch Corona den Menschen unser vielfältiges Kulturangebot auf möglichst einfache und angenehme Art nahebringen“, erläutert Erster Bürgermeister Klaus Habermann. „Kultur für Alle“ ist das Schlagwort. Neben den bekannten Formaten aus dem Vorjahr wie der kostenlosen Straßenmusik während der Sommermonate, dem Frühschoppen oder der Kunstnacht soll es nun 2021 auch ein attraktives Kombi-Ticket für die Aichacher Museumswelt beinhalten: das „Aichacher Kulturticket 2021“.

Partnerschaft mit dem BR

Corona hat das Kulturleben im vergangenen Jahr fast zum Erliegen gebracht. Umso wichtiger ist es der Stadt Aichach, in diesem Jahr möglichst viele Menschen zu erreichen und für das Kulturangebot vor Ort zu begeistern. Und so können heuer alle Museen und Ausstellungen in Aichach mit nur einem Ticket besucht werden. Mit dem „Aichacher Kulturticket 2021“ öffnen sich die Türen des Sisi-Schlosses, des Stadtmuseums, des Wittelsbacher Museums und zur Fortsetzung der Landesausstellung „Stadt im Wandel – vom Mittelalter zur Smart City“, die ab 19. Juni im FeuerHaus zu sehen sein wird.Die diesjährige Ausstellung im FeuerHaus knüpft an die Bayerische Landesausstellung 2020 an und zeigt, wie sich Städte im Laufe der Zeit verändert haben und sich künftig entwickeln werden. Bürgermeister Klaus Habermann freut sich in diesem Zusammenhang besonders, dass - wie schon für die Landesausstellung – nun für die Fortsetzung auch der Bayerische Rundfunk als Partner gewonnen werden konnte. „Für Aichach ist das gewissermaßen ein Ritterschlag“, ist sich Bürgermeister Habermann sicher. Zusammen mit dem Haus der Bayerischen Geschichte und der Lechwerke AG unterstützen sie die Stadt Aichach bei der Ausstellung „Stadt im Wandel“.Die neue Ausstellung im Sisi-Schloss Unterwittelsbach „Elisabeth und Maria Theresia – Frauenpower im Hause Habsburg“ lädt zum Rendezvous mit zwei außergewöhnlichen Monarchinnen und öffnet das Fenster zur großen europäischen Geschichte zweier Zeitalter. Mit dem Kulturticket können die Besucher außerdem das Stadtmuseum Aichach erkunden. Es zeigt auf rund 1.000 qm einen reichen Querschnitt durch die Kunst- und Kulturgeschichte der alten Herzogstadt Aichach und ihrer Umgebung. Und im Wittelsbacher Museum, beheimatet im „Unterem Tor“, gibt es Wissenswertes rund um die Burg Oberwittelsbach und die dortigen Ausgrabungen, über Burgenarchäologie und die mittelalterliche Eisenerzgewinnung im nahen Grubet zu entdecken.Das „Aichacher Kulturticket 2021“ kostet für Erwachsene (ab 17 Jahre) 5 Euro, für Kinder (bis 16 Jahre) 2,50 Euro und ermäßigt für Schüler, Studenten, Behinderte 4 Euro. Gruppen (ab 10 Personen) zahlen ebenso 4 Euro pro Person. Außerdem gibt es eine Familienkarte (2 Erwachsene und Kinder bis 16 Jahre) zum günstigen Preis von 11 Euro. Es berechtigt zum einmaligen Besuch der Museen und Ausstellungen und ist bis Ende dieses Jahres gültig. Wobei die beiden Ausstellungen schon früher schließen, die Sisi-Ausstellung zum 31. Oktober und die Ausstellung „Stadt im Wandel“ zum 21. November. Es kann im Sisi-Schloss (an 16. Mai), im Stadtmuseum (ab Pfingsten), im FeuerHaus (ab 19. Juni) und in der Stadtverwaltung (aktuell nach telefonischer Terminvereinbarung unter 08251/902-0) erworben werden.