Kultur-Café – Theaterfreunde Wittelsbach stellen sich vor

Die AICHACHER KULTURSZENE lädt am Sonntag, den 28. Mai 2017 zum Kultur-Café ein.



Im Mai stellen die Theaterfreunde Wittelsbach e.V. ihr neues Theaterstück vor: „Die Feuerzangenbowle“.



Schauspieler der Theaterfreunde Wittelsbach werden kurze Episoden aus der Feuerzangenbowle spielen – ein kleiner Vorgeschmack auf die Freilichtaufführungen im Juni und Juli am Sisi-Schloss.



Die Feuerzangenbowle ist an folgenden Terminen zu sehen:

14.06., 16.06., 23.06., 24.06., 30.06., 01.07., 02.07., 07.07., 08.07.

Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, am Sonntag um 19.30 Uhr.





Das Kultur-Café findet von 10.30 bis 12.00 Uhr im Café Koch statt (Stadtplatz 17). Der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251 902-0.