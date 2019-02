Anzeige

Kultur-Café mit Gitarrengruppen von Uli Mill

Im Rahmen des Kultur-Cafés der Kulturszene Aichach bittet Uli Mill mit zwei Gitarrengruppen ihrer Schüler am Sonntag, 24. März, zur Matinee ins Café Koch. Die jungen Künstler erlernen seit ein bis zwei Jahren Gitarre und zeigen schon beachtliche Instrumentenbeherrschung. Sie werden neben den von Uli Mill arrangierten modernen Popsongs von Ed Sheeran, Mark Forster oder den Imagine Dragons auch traditionelles Musikgut von den Beatles, CCR oder The Tokens zum Besten geben. Beide Gruppen sind schon fleißig am Proben und fiebern ihrem Auftritt entgegen. Beginn ist um 10.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro der Stadt Aichach, Tel. 08251 902-0.

