Kultur-Café: Aichach vor 200 Jahren mit dem Heimatverein

Referent Franz Friedl widmete sich mit seinen geschichtlichen Ausführungen vorwiegend den letzten 20 Jahren (1817-1837) des Zeitzeugen Lorenz Aloys Gerhauser, dem die Historiker viel zu verdanken haben. Lorenz Aloys Gerhauser war ein bedeutender Vertreter seiner Zeit, würdigte Franz Friedl den „herausragenden Aichacher“. Trotz der auf ihm lastenden wirtschaftlichen und finanziellen Problemen, massiver Schicksalsschlägen und beunruhigenden Zeitereignissen blieb er bis ins Alter ein interessierter, aktiv gestaltender, wachsamer und bienenfleißiger Bürger seiner Heimatstadt Aichach, so Friedl über Gerhauser. Dank seiner herausragenden Bildung schrieb Gerhauser vor rund 200 Jahren sehr viel über die damalige Zeit und seine Aufzeichnungen lassen wichtige Rückschlüsse über Witterungsverhältnisse, Naturkatastrophen, Ernteerträge und Getreidepreise, die nicht wenigen Feuersbrünste, die kirchlichen und politischen Verhältnisse und außergewöhnliche Vorkommnisse zu. „Wäre Gerhauser nicht gewesen, wüssten wir aus dieser Zeit über unsere Stadt sehr wenig“, fasste der Referent über Gerhauser zusammen, dessen Leben am 5. Oktober 1837 nach 69 Jahren zu Ende ging. Als Königstreuer Zeitgenosse schrieb er in seinen Aufzeichnungen „Gott erhalte und segne unseren allgeliebten, allergnädigsten König Ludwig, das Königliche Haus und den Stamm Wittelsbach“.