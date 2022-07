Kultur am Sonntag erreicht mit dem Trio Swinging Dreams neuen Höhepunkt

Die städtische Veranstaltung "Kultur am Sonntag" erreichte mit Swinging Dreams einen neuen Höhepunkt. Bei herrlichem Sonnenschein versammelten sich auf dem Freiplatz vor dem Schützenheim der Königlich Privilegierten Feuerschützengesellschaft Aichach e.V. rund 120 Gäste, die Stadtrat Raymund Aigner in Vertretung des Kulturreferenten begrüßen durfte. Für eine großartige Stimmung sorgte das Trio "Swinging Dreams" und "Kultur am Sonntag" entpuppte sich zu einem vollen Erfolg. Im Schatten der weit ausladenden Eiche vor dem Schützenheim fühlten sich die Gäste, beschwingt durch die Schlagermusik des Trios „Swinging Dreams“, in alte Zeiten zurückversetzt. Die Bewirtung an diesem Sonntagvormittag übernahmen zur vollsten Zufriedenheit der Gäste die Mitglieder der Kgl. Priv. FSG Aichach. Es war ein rundum zufriedenstellender Sonntagvormittag in geselliger Runde.