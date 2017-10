Kostenlose Stadtführung am Sonntag, 12. November 2017

Aichach : Innenstadt |

Am Sonntag, den 12. November 2017, findet die nächste kostenlose Stadtführung statt.



Konrad Cremer wird Sie durch die Stadt führen.



Treffpunkt ist um 14 Uhr am Unteren Tor vor dem Eingang zum Wittelsbacher Museum.

Die Stadtführung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich.



Jeweils am zweiten Sonntag des Monats findet eine kostenlose Stadtführung statt.



Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach unter Telefon 08251 902-0.