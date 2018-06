Klassik im Kino: Bayreuther Festspiele live

Aichach : Cineplex Aichach |

Am Dienstag, den 25. Juli überträgt das CINEPLEX Aichach wieder die Bayreuther Festspiele "live zeitversetzt" ab 18:00 Uhr. In diesem Jahr wird die Oper "Lohengrin" in der Neuinszenierung von Yuval Sharon unter der musikalischen Leitung von Christian Thielemann gezeigt.



Die Bayreuther Festspiele gehören zu den bekanntesten und renommiertesten Festspielen weltweit. Jahr für Jahr kommen rund 60.000 Besucher aus der ganzen Welt nach Bayreuth, um die Aufführungen zu erleben. Die Nachfrage nach Karten übersteigt seit Jahrzehnten das verfügbare Kartenangebot, weshalb sich teils mehrjährige Wartezeiten ergeben.



Durch die Kinoübertragung ist es nun allen Wagnerbegeisterten möglich, in den Genuss einer Aufführung der Bayreuther Festspiele in herausragender technischer Qualität und mit einem kinoexklusiven Pausenprogramm zu kommen.



Ab 17:00 Uhr werden die Opern-Gäste bei einem Glas Sekt begrüßt.

In den Pausen servieren das Kino-Team ein kleines Opern-Kulinarium, inklusive Wein und diversen Softgetränke.

Die Opern-Übertragung startet dann um 18:00 Uhr. Um Abendgarderobe wird gebeten.



Karten gibt es direkt an der Kinokasse oder auf der Homepage www.cineplex.de/aichach unter Filmreihen bei Klassik & Co.