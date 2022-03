Kinder beten für den Frieden

Bewegtes und bewegendes Gebet in der Stadtpfarrkirche

„We are the world . Zu den Klängen von „USA for Africa“ bildet sich zum Abschluss des Gebetsnachmittags ein großer Kreis in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Dazu leuchten die Kerzen des Friedenslichts von Bethlehem, die Pfarrerin Gabriele Buchholz und Stadtpfarrer Herbert Gugler den über 60 Kindern und deren Familien zusammen mit dem Segen auf den Weg mitgegeben haben. Zuvor brachten die jüngsten Gemeindemitglieder in den Fürbitten sowie in auf Friedenstauben geschriebenen Beiträgen zum Thema „Friede ist für mich“ zum Ausdruck, was sie bewegt. In einem Lichtertanz, der musikalisch begleitet wurde von Andrea Spring und einer Gruppe des Kinderchores „Chorino“ wurden Hoffnung und Zuversicht für die Familien vor Ort und für die bedrängten Menschen in der Ukraine erbeten. „Ich bin beeindruckt von der großen Teilnehmerzahl und der Intensität des Gebets“, so Stadtpfarrer Gugler nach der 45-minütigen Andacht, die von Eltern von Erstkommunionkindern vorbereitet wurde. Weitere Bilder gibt es auf dem YouTube Kanal „Pfarreiengemeinschaft Aichach“.