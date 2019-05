Am Donnerstag, 16. Mai 2019 zeigt Herbert Hanika, Mitglied im Fotoclub Aichach, um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach seinen 1. Teil des Vortrages "Karibik Teil 1". Er zeigt Bilder von einer Karibik Kreuzfahrt 2018/2019 wo der Stockensauer 10 Inseln besucht hat. Es sind wunderbare Aufnahmen um die Inseln Barbados, Domenica, Guadeloupe, Grenada und St. Lucia zu sehen. Farbenfrohe Aufnahmen, aber auch Motive in Schwarz-Weiß umfassen das Spektrum dieses Vortrags.

Hiermit ergeht herzliche Einladung, der Eintritt ist frei.





Insel Domenica mit Blick auf die Hauptstadt Roseau

Insel Grenada mit Blick auf den Hafen von St. George's.



Fotos Herbert Hanika