Jubiläum: 20 Jahre Vereinschor der Aichacher Ruheständler

Vor genau 20 Jahren hat sich auf Initiative von Hermann Huber der Vereinschor der Aichacher Ruheständler gegründet. Als neuer Stellvertreter des damaligen Vorsitzenden Walter Kunesch setzte sich Hermann Huber mit seiner Wahl ein ehrgeiziges Ziel und gründete den internen Chor des „Vereins der ehemaligen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und deren Hinterbliebenen mit Sitz in der Kreisstadt Aichach e.V.“ Bis heute bereichern die Sängerinnen und Sänger die vielfältigen vereinseigenen Veranstaltungen und absolvierten auch schon bei anderen Vereinen soziale Einsätze. Gerade bei den traditionellen vorweihnachtlichen Feierlichkeiten oder bei größeren Vereinstreffen treten die Sängerinnen und Sänger immer wieder in Aktion und präsentieren die Ergebnisse ihrer regelmäßigen Gesangsproben. Der ehemalige Rektor Hermann Huber leitete mit großem Engagement den Chor bis zu seinem Tode im Mai 1999. Interimsmäßig übernahmen damals Erwin Friedel und Rudolf Wagner die Chorleitung bis im April 2000 Toni Weigl als neuer Chorleiter installiert wurde. Nachdem Toni Weigl nach 12 Jahren aus gesundheitlichen Gründen dieses Amt niederlegen musste, wurde Alfred Schwertfelner aus Kühbach im Februar 2012 neuer Chorleiter und leitet den von allen Mitgliedern sehr geschätzten Chor bis heute im Jubiläumsjahr. Von Anfang an und kümmert sich die aktive Sängerin Dorle Thoma um die organisatorischen Belange rund um den Chor und nahm sich deren Mitglieder an. Für diese besondere Fürsorge der Sängerinnen und Sänger und die hervorragende Arbeitsleistung über zwei Jahrzehnte bedankte sich Ruhestandsvorsitzender Heinrich Hutzler bei Dorle Thoma ganz besonders mit einem Blumengruß. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden galt auch dem engagierten Chorleiter Alfred Schwertfelner für seine hervorragende Arbeit in den letzten sechs Jahren.