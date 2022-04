Jesus soll unser König sein

Palmsonntag in Aichach

Über 200 Personen kamen zum Familiengottesdienst am Palmsonntag nach Aichach. Der Gottesdienst begann mit der Segnung der Palmzweige und der Prozession vom Spitalinnenhof in die Stadtpfarrkirche. Stadtpfarrer Herbert Gugler ermunterte die Teilnehmer, Jesus als ihren König in ihr Herz zu lassen. Er freute sich sehr über die große Beteiligung an der ersten Palmsonntagsfeier nach der Aufhebung der Coronabeschränkungen. Weitere Bilder einer beeindruckenden Feier gibt es auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft.