Jahreskalender 2021 des Stadtmuseums zeigt Brauereien in Aichach

Viele Brauereien und eine Schule

So charakterisierte auch der Schriftsteller Ludwig Steub seine Geburtsstadt mit den Worten: „Geboren ward ich den 20. Februar 1812 zu Aichach in Oberbayern, einem freundlichen Städtchen in der Nähe des Stammschlosses Wittelsbach, mit vielen Brauereien und wenigstens einer Schule.“In der Tat waren die Brauereien von herausgehobener Bedeutung für die Stadt Aichach. Die Besitzer der zehn großen Brauereigaststätten waren über Jahrhunderte hinweg die vermögendsten Bürger. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein wurde Aichacher Bier bis nach München exportiert. In den 1960er Jahren ging die Tradition des Brauens zu Ende. Seit einigen Jahren jedoch wird in Aichach wieder Bier hergestellt.Der neue Kalender enthält Ansichtskarten aus der Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Zusammengestellt wurden sie von Horst Lechner und Wolfgang Brandner in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und Stadtmuseum Aichach. Erhältlich ist der Kalender zum Preis vom 7.90 € im örtlichen Buchhandel und im Stadtmuseum, sobald dieses wieder öffnen darf.