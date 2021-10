Jahreshauptversammlung der Aichacher Ruheständler

coronabedingt nicht möglich. Nach dem ehrenden Totengedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete Schatzmeisterin Marianne Faltus über die Bewegungen in der Vereinskasse. Die beiden Kassenrevisoren Emma Eckmayer und Robert Beilner zollten Marianne Faltus großes Lob für eine korrekt geführte Vereinskasse. Mit einem bebilderten Rückblick gab Schriftführerin Gabi Grün Einblick in die eingeschränkt möglichen Vereinsaktivitäten. So konnte man mit großem Interesse den Besuch der Bayerischen Landesausstellung in Aichach und Friedberg besuchen. Möglich war auch der Empfang durch Bürgermeister Miko Ketz im Pöttmeser Rathaus mit anschließender Wanderung zum Pöttmeser Gumppenberg. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde das Coronajahr 2020 beschlossen. Erst im 2. Halbjahr war der Besuch der Landesgartenschauin Ingolstadt, die Fahrt nach Wemding und die Schifffahrt auf dem Brombachsee sowie die Informationsfahrt zum Augsburger Hochablasse wieder möglich. Mit lobenden Worten dankte Heini Hutzler der Vorstandschaft für die geglückte Abwicklung des Vereinslebens.