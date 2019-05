Im Heli übers Wittelsbacher Land

Filmvortrag am Freitag, 31.5.19

um 19:00 Uhr, Gasthaus Gutmann, Ecknach

Thema: Rundflug übers Wittelsbacher Land

Referent: Hans Peter, Mauerbach



Passend und als kleinen Vorgeschmack auf das Wittelsbacher Jahr zeigt Hans Peter, Mitglied im Fotoclub Aichach, ein Video über eine liebenswerte Gegend, das Wittelsbacher Land: interessant, bodenständig, modern und lebenswert. Der Mauerbacher spricht einige Themen an wie zum Beispiel die Wittelsbacher Schlösser in Unterwittelsbach und Friedberg, die Landschaften, die Freizeitgestaltung, das Brauchtum und auch Wallfahrtsorte mit ihren Geschichten. Aber er hat auch die moderne Landwirtschaft, die Städte Aichach und Friedberg und vieles mehr in seinen Film aufgenommen.

Der Videovortrag findet NICHT wie sonst am Donnerstag statt sondern am Freitag, 31.5.19 um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann in Ecknach .



Mitglieder sowie Interessierte sind hiermit herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.