Ich bin da!

Jugendgottesdienst in der Stadtpfarrkirche



Gundula Karg, Thomas und Johanna Deißer, Arnold Fritscher, Gemeindereferentin Franziska Demuth und Pastoralreferent Markus Drößler gestalteten mit Stadtpfarrer Herbert Gugler den Jugendgottesdienst am vergangenen Samstag in der coronagemäß-vollbesetzten Aichacher Stadtpfarrkirche. Beifallsstürme gab es für die musikalische Gestaltung des Trios Deißer/Fritscher sowie für Gundula Karg, die mit Gedanken von Paul Weismantel Gottes Gegenwart in den Stürmen des Lebens zum Ausdruck brachte.Eine musikalische Kostprobe gibt es auf dem YouTube Kanal der Pfarreingemeinschaft Aichach.Den nächsten Jugendgottesdienst am 17. Juli um 18.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche werden die Aichacher Ministranten zusammen mit der Gruppe AMICI aus Hollenbach gestalten.